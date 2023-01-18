اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 02:33 م
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زيلنيسكى بعد مقتل وزير الداخلية الأوكرانى: مأساة مروعة

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:33 م
زيلنيسكى بعد مقتل وزير الداخلية الأوكرانى: مأساة مروعة حطام طائرة وزير الداخلية الأوكراني
كتب- وكالات

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اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني "مأساة مروعة"، وذلك بعد إعلان مقتل الوزير ونائبه.

 

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف".

 

وفي تفاصيل الحادثة: أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.

 

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني "هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك، كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك".

 

وتقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبا شمال شرق كييف.

 

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

 

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية.

 

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليجرام: "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة... أًجلي الجميع الآن، وهناك ضحايا".


أوكرانيا

الرئيس الأوكراني

وزير الداخلية الأوكراني

اغتيال وزير الداخلية الاوكراني

مقتل وزير الداخلية الاوكراني



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