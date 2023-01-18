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رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:37 م
رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري.
 
 
وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.
 
وأشار إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.
 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.

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