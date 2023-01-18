أعرب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل اليوم الأربعاء، عن أسفه إزاء مقتل وزير الداخلية الأوكرانى "دنيس موناستيرسكى" فى حادث تحطم المروحية التى كان على متنها، واصفا إياه بأنه يعد "صديقا عظيما للاتحاد الأوروبى".
وقال ميشيل - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "نحن نشارك أوكرانيا في حزنها عقب حادث تحطم المروحية المأساوي في بروفاري.. كان الوزير دنيس موناستيرسكي صديقا عظيما للاتحاد الأوروبي.. نعرب عن تعازينا العميقة مع عائلات الضحايا والرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دنيس شميكال والشعب الأوكراني".
وقد تحطمت المروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في ضاحية "بروفاري" بالعاصمة "كييف"، فيما لم يتم بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
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