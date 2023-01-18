وقال ميشيل - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "نحن نشارك أوكرانيا في حزنها عقب حادث تحطم المروحية المأساوي في بروفاري.. كان الوزير دنيس موناستيرسكي صديقا عظيما للاتحاد الأوروبي.. نعرب عن تعازينا العميقة مع عائلات الضحايا والرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دنيس شميكال والشعب الأوكراني".

وقد تحطمت المروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في ضاحية "بروفاري" بالعاصمة "كييف"، فيما لم يتم بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.