فيديو للحظات الأولى من حادث مقتل وزير داخلية أوكرانيا ونائبه الأول

وكالات

أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، الأربعاء، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال فى منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وحسب موقع سكاى نيوز، لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا فى فبراير الماضى.

وقالت الشرطة فى بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان"، وأشارت أيضًا فى بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.



A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 18, 2023

وأشارت أيضًا فى بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكى (42 عامًا) ومساعده الأول يفغينى ينيني (42 عامًا) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

ولفتت الشرطة إلى دخول 22 جريحًا، بينهم 10 أطفال، المستشفى.

وتقع مدينة بروفارى، التى يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شمال شرق كييف.

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكنى فى بلدة بروفارى على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب فى سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليجرام: "كان هناك أطفال وموظفون فى روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلى الجميع الآن. وهناك ضحايا".