فيديو للحظات الأولى من حادث مقتل وزير داخلية أوكرانيا ونائبه الأول

أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، الأربعاء، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال فى منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وحسب موقع سكاى نيوز، لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا فى فبراير الماضى.

وقالت الشرطة فى بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان"، وأشارت أيضًا فى بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.



A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt