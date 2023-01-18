ديوان عام محافظة الدقهلية يعلن عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية‎‎

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، عبر الصفحة المحافظة الرسمية، عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، وذلك فى نطاق المحافظة.

وحدد ديوان عام المحافظة شروط الإلتحاق بالوظيفة بأن يكون المتقدم

- حاصل على مؤهل عالى

- أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة او مديريات الخدمات

- إجتياز المقابلة الشخصية

- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على دورات تدريبية فى مجال العمل

- القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير العمل وتبسيط إجراءاته

كما تضمن الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبه وهى

- ملف يحتوى على طلب باسم محافظ الدقهلية لشغل الوظيفة ومرفقا به "السى فى " أهم انجازات المتقدم فى مجال العمل ومقترح تطويرى مبسط لتطوير العمل فى الوحدات المحلية القروية

- بيان حالة وظيفية

- شهادة قانونية بعدم توقيع أى جزاءات وكذا عدم الاحالة لاى محاكمات جنائية او تاديبية

- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية

وتقديم الأوراق المطلوبة لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الدقهلية خلال الفترة 17/1/2023 إلى 5/2/2023