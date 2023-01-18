اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ديوان عام محافظة الدقهلية يعلن عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية‎‎

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:43 م
ديوان عام محافظة الدقهلية يعلن عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية‎‎ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، عبر الصفحة المحافظة الرسمية، عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، وذلك فى نطاق المحافظة.

وحدد ديوان عام المحافظة شروط الإلتحاق بالوظيفة بأن يكون المتقدم

- حاصل على مؤهل عالى

- أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة او مديريات الخدمات

- إجتياز المقابلة الشخصية

- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على دورات تدريبية فى مجال العمل

- القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير العمل وتبسيط إجراءاته

كما تضمن الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبه وهى

- ملف يحتوى على طلب باسم محافظ الدقهلية لشغل الوظيفة ومرفقا به "السى فى " أهم انجازات المتقدم فى مجال العمل ومقترح تطويرى مبسط لتطوير العمل فى الوحدات المحلية القروية

- بيان حالة وظيفية

- شهادة قانونية بعدم توقيع أى جزاءات وكذا عدم الاحالة لاى محاكمات جنائية او تاديبية

- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية

وتقديم الأوراق المطلوبة لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الدقهلية خلال الفترة 17/1/2023 إلى 5/2/2023

 
 
FB_IMG_1674034584517
 
 

ديوان محافظة الدقهلية

اعلان وظائف

الوحدات المحلية

الوحدات القروية

اعلان عن شغل وظيفة

وظائف حكومية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة