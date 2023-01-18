ديوان عام محافظة الدقهلية يعلن عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية‎‎

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، عبر الصفحة المحافظة الرسمية، عن حاجته لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، وذلك فى نطاق المحافظة.
وحدد ديوان عام المحافظة شروط الإلتحاق بالوظيفة بأن يكون المتقدم
- حاصل على مؤهل عالى
- أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة او مديريات الخدمات
- إجتياز المقابلة الشخصية
- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على دورات تدريبية فى مجال العمل
- القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير العمل وتبسيط إجراءاته
كما تضمن الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبه وهى
- ملف يحتوى على طلب باسم محافظ الدقهلية لشغل الوظيفة ومرفقا به "السى فى " أهم انجازات المتقدم فى مجال العمل ومقترح تطويرى مبسط لتطوير العمل فى الوحدات المحلية القروية
- بيان حالة وظيفية
- شهادة قانونية بعدم توقيع أى جزاءات وكذا عدم الاحالة لاى محاكمات جنائية او تاديبية
- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية
وتقديم الأوراق المطلوبة لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الدقهلية خلال الفترة 17/1/2023 إلى 5/2/2023
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