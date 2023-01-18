محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الخطة الإستثمارية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أعمال الوحدات المحلية فى كل من مراكز ومدن المنصورة والمنزلة وشربين وبلقاس وحي غرب والمطرية ودكرنس والسنبلاوين وبني عبيد.

وشهد مركز المنصورة متابعة أعمال إزالة تعدي على أرض زراعيه من خلال اخطار جهة الولاية الزراعه والتعدي عباره عن سمل خرساني مسلح على مساحة 290 متر مربع بقرية بلجاي التابعة للوحدة المحلية بنقيطه وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة، كما تم متابعة أعمال إزالة تعدي على أرض أوقاف بدون إخطار من جهة الولاية عباره عن أعمدة دور ارضي على مساحة 100 متر تمربع بقرية البقليه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه ضد المخالفين.

كما تم إزاله غرفه مخالفه على مساحه 12 متر مربع بالدور الرابع علوى مخالف للقانون 119 لسنه 2008 بقريه كوم بنى مراس التابعه للوحده المحليه بطناح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة ، وكذا تم متابعة تنفيذ أعمال تنفيذ قرار إزالة مكامير فحم على مساحة 1000 متر مربع بقرية سلكا التابعه للوحدة المحلية بنقيطه لما لها من آثار ضاره على صحه المواطنين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة المنزلة، متابعة أعمال التجميل من خلال استكمال تقليم للاشجار بامتداد الطريق الزراعي ورى الزراعات بمشتل الوحدة حرصاََ على اظهار المدينة بالمظهر الحضارى، ومتابعة اعمال رفع المخلفات من منطقة المنزلة الجديدة، و حى الفداء وتم تفريغ صناديق القمامه بكافة المناطق وكذا متابعة اعمال الرصف الجارية بمزلقان ابو زيد، و ازاله الاشغالات من ميدان الحمزاوى حتى ش الجلاء ، وشارع عرابى بداية من ش الجلاء بسوق السمك مرورا بميدان الانصارى و حتى ميدان الجرايحى حيث يتم فرش طبقه السن الابيض حسب المواصفات الفنية المقررة.

وشهد مركز ومدينة شربين قالت المحاسب غاده الحمادي متابعة الاشراف علي اعمال الرصف ورفع الكفاءة الجديده داخل المدينه في اطار الخطة الاستثمارية حيث يتم حاليا رصف شارع المحكمه والمناطق المحيطة لسهوله الحركه أمام المواطنين لتحقيق السيوله المروريه بالشوارع الداخليه بالمدينه، مع الإلتزام بمعايير العمل المطلوبه في الأداء للنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين.

وشهد مركز ومدينة بلقاس، متابعة جهود القافلة الطبية المجانية بقرية قراش بنطاق الوحده المحليه بالستامونى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما تم المرور على إدارة التموين ومكتب التموين والوحدة المحلية بالزهراء لمتابعة سير العمل بهما لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، ومتابعة جهود تحسين مستوى النظافة بنطاق كل من الوحده المحليه بقلبشو والوحده المحليه بالشوامى.

وشهدت الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، بالتنسيق مع المجتمع المدنى ورئاسة الوحدة المحلية لحي غرب، زراعة أشجار في احواض جمالية على الارصفة بعدد من الشوارع الرئيسية حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية وتشجيع المواطنين علي عدم وضع اكوام القمامة علي الارصفة.

وفي مركز ومدينة المطرية، تم تنفيذ اعمال ازالة في المهد لحاله بناء مخالف وذلك بصب سقف دور ثالث علوي بمدينه المطريه منطقه الجسر الواقي علي مساحه 80 متر مربع حيث تم ايقاف اعمال البناء وفك الشده الخشبيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز دكرنس، متابعه اعمال اداره الكهرباء لصيانه وتدعيم الاناره بخليه المعهد الدينى وخلية السوق شارع بورسعيد و صيانه الكشافات بشوارع اتجاه محطة القطار وأمام مركز الشرطه وخلف قاعة ، كما تم متابعه اعمال تنفيذ ازاله بفك شده خشبيه بالدور التاسع مخالف للقانون وذلك أمام مركز شباب منيه مجاهد وتم ايضا تكسير صبه السقف على مساحه 100متر مربع وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم.

كما تم متابعه اعمال اداره النظافه العامه بالوحدات القرويه حيث تم رفع نواتج التطهير و تراكمات وتجمعات اكوام القمامه من شوارع الوحدات القرويه كما تم متابعه السويقات بالوحدات القرويه وتم متابعه وجود الاسعار علي السلع المعروضة للبيع للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة السنبلاوين، متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد بقرية البكارية بنطاق الوحده القرويه بالعزاوي لسقف ثلاتة غرف فوق منزل أحد المواطنين على مساحة 40 متر مربع وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.

وفي مركز ومدينة بني عبيد، تم متابعة تنفيذ عدد 4 قرارات إزاله فوريه لسنة 2023 بقرية ميت عدلان شملت قرار إزاله فوريه رقم 1 لسنة 2023 بعمل شدة خشبيه بالدور الثاني العلوي بدون ترخيص و قرار إزاله فوريه رقم 2 لسنة 2023 بعمل شدة خشبيه لسمل خرساني خارج حدود الترخيص وقرار إزاله فوريه رقم 3 لسنة 2023 ببناء سور بالطوب البلوك خارج حدود الترخيص و قرار إزاله فوريه رقم 4 لسنة 2023 ببناء سور بالطوب البلوك خارج حدود الترخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم متابعة الأعمال الجارية بشارع السرب بالمدينة حيث يتم وضع وفرد طبقة من السن بالانخفضات الأرضية المتواجدة بالأسفلت كما تم متابعة التجهيزات للحمله قوميه للتحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار والماعز وجدرى الأغنام في فبراير المقبل وكذا متابعة الأعمال الجارية لإعادة دهان ورفع كفاءة صناديق جمع القمامه القديمه للإستفادة منها ضمن منظومة النظافة وإعادة توزيعها مره آخرى حسب الأماكن بالقري التابعة لرئاسة المركز.

وأكد محافظ الدقهلية أن تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء ، وشدد المحافظ على استمرارها، مشيرا إلى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات.

جدير بالذكر أنه سبق وأن كلف محافظ الدقهلية، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم مؤكدا ان ذلك ياتى فى اطار الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لمواطنى الدقهلية.