دراسة: نقص فيتامين د يؤدي لفقدان العضلات مع تقدمك في العمر

قد يكون فقدان العضلات مع تقدمك في السن أمرًا غير مريح ، لأنه يمكن أن يزيد من احتمال تعرضك لإصابة ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، لمنع احتمال حدوث ذلك فعليك مواجهتها عاجلاً وليس آجلاً ، فأنت تريد التأكد من حصولك على الفيتامينات المناسبة في نظامك الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية، واكدت دراسة جديدة ، أن نقص فيتامين د قد يؤدي إلى فقدان العضلات مع تقدمك في العمر، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
شملت الدراسة ، التي نُشرت في دورية Calcified Tissue International و Musculoskeletal Research ، أكثر من 3 آلاف بريطاني كانوا يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر، في بداية الدراسة ، لم يكن المشاركون قد فقدوا عضلاتهم بعد بسبب الشيخوخة، وبعد مرور أربع سنوات ، كان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 70 ٪ للإصابة بفقدان العضلات، علاوة على ذلك ، عندما تم أخذ العوامل في الاعتبار - مثل من كان يتناول مكملات فيتامين (د) ومن كان مصابًا بهشاشة العظام - ارتفع خطر الإصابة بنقص فيتامين (د) في بداية الدراسة إلى 78٪ مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ما يكفي من فيتامين.
قال تياجو دا سيلفا ألكسندر ، أستاذ علم الشيخوخة بجامعة ساو كارلوس الفيدرالية : "من الضروري أن نوضح للناس أنهم يخاطرون بفقدان قوة العضلات إذا لم يحصلوا على ما يكفي من فيتامين د، إنهم بحاجة إلى تعريض أنفسهم للشمس ، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) أو تناول مكملات غذائية ، والقيام بتمارين المقاومة للحفاظ على قوة العضلات."
جرعة فيتامين د
تساعد هذه الدراسة في إلقاء الضوء على سبب آخر يجعل فيتامين د مهمًا جدًا للجسم، يجب علينا جميعًا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لمستويات فيتامين (د) لدينا مع تقدمنا في العمر لأن فيتامين (د) يساعد في الحفاظ على صحة العظام والعضلات.
كما ذكرت الدراسة ، تناول فيتامين (د) وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران مهمان حقًا، عندما يتعلق الأمر بكمية فيتامين (د) التي قد تحتاجها ، بالنسبة لمعظم البالغين ، 600 وحدة دولية في اليوم هي الكمية المناسبة تقريبًا، إذا كنت تبلغ من العمر 71 عامًا أو أكثر ، فاستهدف الحصول على ما يقرب من 800 وحدة دولية في اليوم.
من المهم ألا تتجاوز 4000 وحدة دولية في اليوم ، لأن الكثير من فيتامين د يمكن أن يساهم في الغثيان والقيء وحصى الكلى وتلف القلب والسرطان، عندما يتراكم فيتامين د بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إلى تسمم متعلق بالكالسيوم.
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