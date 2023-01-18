دراسة: نقص فيتامين د يؤدي لفقدان العضلات مع تقدمك في العمر

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون فقدان العضلات مع تقدمك في السن أمرًا غير مريح ، لأنه يمكن أن يزيد من احتمال تعرضك لإصابة ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، لمنع احتمال حدوث ذلك فعليك مواجهتها عاجلاً وليس آجلاً ، فأنت تريد التأكد من حصولك على الفيتامينات المناسبة في نظامك الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية، واكدت دراسة جديدة ، أن نقص فيتامين د قد يؤدي إلى فقدان العضلات مع تقدمك في العمر، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

شملت الدراسة ، التي نُشرت في دورية Calcified Tissue International و Musculoskeletal Research ، أكثر من 3 آلاف بريطاني كانوا يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر، في بداية الدراسة ، لم يكن المشاركون قد فقدوا عضلاتهم بعد بسبب الشيخوخة، وبعد مرور أربع سنوات ، كان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 70 ٪ للإصابة بفقدان العضلات، علاوة على ذلك ، عندما تم أخذ العوامل في الاعتبار - مثل من كان يتناول مكملات فيتامين (د) ومن كان مصابًا بهشاشة العظام - ارتفع خطر الإصابة بنقص فيتامين (د) في بداية الدراسة إلى 78٪ مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ما يكفي من فيتامين.

قال تياجو دا سيلفا ألكسندر ، أستاذ علم الشيخوخة بجامعة ساو كارلوس الفيدرالية : "من الضروري أن نوضح للناس أنهم يخاطرون بفقدان قوة العضلات إذا لم يحصلوا على ما يكفي من فيتامين د، إنهم بحاجة إلى تعريض أنفسهم للشمس ، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) أو تناول مكملات غذائية ، والقيام بتمارين المقاومة للحفاظ على قوة العضلات."

جرعة فيتامين د

تساعد هذه الدراسة في إلقاء الضوء على سبب آخر يجعل فيتامين د مهمًا جدًا للجسم، يجب علينا جميعًا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لمستويات فيتامين (د) لدينا مع تقدمنا ​​في العمر لأن فيتامين (د) يساعد في الحفاظ على صحة العظام والعضلات.

كما ذكرت الدراسة ، تناول فيتامين (د) وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران مهمان حقًا، عندما يتعلق الأمر بكمية فيتامين (د) التي قد تحتاجها ، بالنسبة لمعظم البالغين ، 600 وحدة دولية في اليوم هي الكمية المناسبة تقريبًا، إذا كنت تبلغ من العمر 71 عامًا أو أكثر ، فاستهدف الحصول على ما يقرب من 800 وحدة دولية في اليوم.

من المهم ألا تتجاوز 4000 وحدة دولية في اليوم ، لأن الكثير من فيتامين د يمكن أن يساهم في الغثيان والقيء وحصى الكلى وتلف القلب والسرطان، عندما يتراكم فيتامين د بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إلى تسمم متعلق بالكالسيوم.