"حياة كريمة" تطلق رابع مراحل "وصل الخير" لتوزيع 200ألف صندوق مواد غذائية

كتب محمد السيد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بدعم الفئات الآولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير"، والتى تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائى فى مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقًا للاستطلاع الميدانى لفرق الرصد التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فقد تم تخصيص القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لعددً من محافظات الجمهورية وهى (أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، الدقهلية).

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت المرحلة الأولى قوافل مبادرة (وصل الخير ) من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هى الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك فى مراكز (السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

كما أطلقت المؤسسة حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير 2" فى مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية وصولا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الآولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

فيما انطلقت قوافل "وصل الخير 3" تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف والذكرى 49 لنصر أكتوبر، بتوزيع 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية)، وكذلك محافظات ( الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ).

تأتى تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار الدور التنموى الذى يقوم به التحالف الوطنى وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة وفى ضوء تكاتف الجهود فى مجال العمل المجتمعى وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهى التحالف الوطنى الذى يجمع تحت مظلته 30 كيانا رائدًا فى العمل التنموى بمصر.