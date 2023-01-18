وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامهما فى إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا تعادل 62548 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا تعادل 15200 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها فى إقامة مركز شباب.
تخصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعين من مشروعات النفع العام بـ"حياة كريمة"الأربعاء، 18 يناير 2023 02:41 م
اجتماع الحكومة - أرشيفية
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