حركة المحليات.. نقل وتعيين 10 رؤساء مراكز وأحياء بالجيزة والإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

شملت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نقل وتعيين 5 رؤساء مراكز وأحياء بمحافظة الجيزة هم زكى ممدوح زكى سلام رئيس حى الوراق إلى حى جنوب الجيزة ومحمد عبدالراضى حمدان رئيساً لمركز ومدينة منشأة القناطر وأحمد جلال طنطاوي رئيس حى العمرانية وأحمد محمد السكرى رئيس حى الوراق ومحمد أحمد أبوالحسن رئيس حى مركز ومدينة العياط .



حركة المحليات بالإسكندرية كما تضمنت كما تضمنت حركة المحليات تعيين ونقل 5 قيادات بالإسكندرية هم السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حى العامرية أول وتعيين أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية ونهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك وطه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب ونقل أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة ، فيما تم تعيين محمد عبدالحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية.

واعتمد وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم ، مؤكدًا حرص الوزارة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين.