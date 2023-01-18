حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماء

شملت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة حيث تم نقل كل من أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى المعادي إلى حي شرق مدينة نصر وأيمن السعيد عبدالباقى رئيس دار السلام إلى حي مصر القديمة ومحمد جمال عادل رئيس حي الزيتون إلى حي الشرابية وخيرى أحمد مرسى رئيس حى الشرابية إلى حي الأميرية وإيهاب زهنى محمد رئيس حى المرج إلى حى السلام أول وهالة سيد عبدالنبى رئيس حى حلوان إلى حي باب الشعرية وخيري حسين إبراهيم رئيس حى الوايلى إلى حي النزهة ومجدى محمد عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج إلى حي البساتين.
حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماءالأربعاء، 18 يناير 2023 11:27 ص
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
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