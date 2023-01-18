اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماء

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:27 ص
حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شملت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة حيث تم نقل كل من أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى المعادي إلى حي شرق مدينة نصر وأيمن السعيد عبدالباقى رئيس دار السلام إلى حي مصر القديمة ومحمد جمال عادل رئيس حي الزيتون إلى حي الشرابية وخيرى أحمد مرسى رئيس حى الشرابية إلى حي الأميرية وإيهاب زهنى محمد رئيس حى المرج إلى حى السلام أول وهالة سيد عبدالنبى رئيس حى حلوان إلى حي باب الشعرية وخيري حسين إبراهيم رئيس حى الوايلى إلى حي النزهة ومجدى محمد عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج إلى حي البساتين.

حركة المحليات بالقاهرة 

كما شملت حركة المحليات نقل وليد السيد المعداوى رئيس حى المعصرة إلى حي روض الفرج ووليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حى حدائق القبة إلي حى السيدة زينب ومحمد السيد حسنين مزيد رئيس حى الأزبكية إلى حي الموسكى وأميرة مصطفى خميس رئيس حى غرب مدينة نصر إلى حي وسط ، كما تضمنت الحركة بالقاهرة نقل فاتن إبراهيم محمد رئيس حى فيصل بالسويس إلى حي الأزبكية وهشام محمد أبوالمكارم رئيس مدينة محلة دمنة بالدقهلية إلى رئيس حى الساحل وأحمد محمد جمال عواد رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة إلى حي الوايلى.

حركة المحليات 

وضمت حركة المحليات وعبدالله عزت محمود السيد رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء إلى حى الزاوية الحمراء وعبدالتواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى حي دار السلام وتعيين طارق محمد بحيرى رئيس حى المعادى وحسام سمير طوبار رئيس حى حلوان وعمرو سعد مصطفى عيسوي رئيس حى المعصرة ووليد عبدالرؤف حسنين رئيس حى عابدين ومحمد مدحت جادالحق رئيس حى غرب مدينة نصر وأحمد محمد عبدالرحمن الدميرى رئيس حي شبرا ومحمد عبدالهادى إبراهيم رئيس حى المرج .

حركة المحليات

حركة محليات

المحليات

التنمية المحلية

رؤساء المحليات

رؤساء المراكز

سكرتيرى العموم

سكرتيرى عموم المساعدين

حركة المحليات بالقاهرة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التنمية المحلية يعلن حركة محليات تضم 125 قيادة فى 25 محافظة.. شاكر سكرتيرا عاما للجيزة وبدران لأسيوط.. تصعيد 4 رؤساء مراكز لمنصب سكرتير عام مساعد.. وهشام آمنة: انزلوا الشارع واحسنوا التعامل مع المواطنين

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:23 ص

وزير التنمية المحلية يعلن حركة المحليات تتضمن 125 قيادة بـ25 محافظة.. بالأسماء

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:01 ص

التنمية المحلية: رئيس الوزراء صدق على حركة المحليات السنوية وتشمل 25 محافظة

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:43 ص

وزير التنمية المحلية يصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية خلال ساعات

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة