حبس شابين فى واقعة وفاة أب إثر مشادة كلامية لمعاكستهما نجلته بالشارع

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم، حبس شابين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب فى وفاة أب إثر مشادة كلامية بينهما بسبب معاكسة نجلته فى الشارع وعلى إثر ذلك سقط الأب مغشيا عليه وتوفى فى الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة منيا القمح، بوصول علام ا ع ال 45 عاما موظف بإدارة كهرباء منيا القمح، ومقيم بندر منيا القمح، مصابا بحالة إعياء شديدة وتوفى فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية أثناء مرور "م" نجلة المتوفى طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، بالشارع بمدينة منيا القمح، قام طالبان معاكستها، فحدثت مشادة كلامية بين والدها والطالبين وسقط الأب أرضا مصابا بحالة اغماء وتم نقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط الطالبين وتبين أنهما" ادهم م ف " 16عاما و"محمد ج ط" 16 علما مقيمان بندر منيا القمح، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل عثرت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح على جثة شاب بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز شرطة منيا القمح، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص والتحريات أن الجثمان لمتسول من مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويدعى" محمد ف ع" 25 عاما، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن الجثمان خالى من أى إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن الواقعة.