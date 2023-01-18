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جهاز تنظيم المياه يوضح كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. انفوجراف

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:12 ص
جهاز تنظيم المياه يوضح كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. انفوجراف
كتب أحمد حسن

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نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر صحفته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة، لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل، وذلك في إطار مبادرة "اعرف حقك" التي أطلقها الجهاز، وتهدف إلى نشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح الجهاز فى منشوره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، تقديم طلب الخدمة من العميل أو المنتفع، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للعميل، وآخر فاتورة مياه مُسددة، والتليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني للعميل.

وتشمل الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل، ما يلى: قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة، وسداد قيمة المعاينة، بعدها يقوم الفني بإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد، ويتم إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقداً، يلى ذلك إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد، وصرف العداد والمهمات من المخازن، وتنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، ومن ثم الانتهاء من تقديم الخدمة.

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