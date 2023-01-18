جامعة سمنود التكنولوجية تنظم معرضا من إنتاج طلاب قسم التصنيع الغذائى

الغربية مصطفى عادل

أنهت جامعة سمنود التكنولوجية ، الفصل الدراسي الأول 2022-2023، في عامها الدراسي الأول، بتنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات على الجانبين التعليمي للطلاب والإداري للعاملين، من خلال محاضرات توعوية، وعدد من البروتوكولات، وتحقيق العديد من المكاسب سواء للطلاب أو العاملين.

وأشار الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية في بيان له، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023، ومنها حفلة للموهبين من الطلاب في كافة المجالات الفنية والثقافية والرياضة والأنشطة الطلابية الأخرى.

كما تم عقد حفلة فاعليات الاحتفال بختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول، كما نظمت الجامعة معرضاً للصناعات الغذائية من إنتاج طلاب قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائى، حيث عرض الطلاب المنتجات التي قاموا بتصنيعها بأنفسهم وفق معايير جودة عالية، بالإضافة إلى عقد وتنظيم العديد من ورش العمل والدورات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منها، التخطيط الاستراتيجي، استراتيجيات التعليم والتعلم، توصيف المقررات، التعليم التكنولوجي المبنى على الجدارات، والتعلم القائم على المشروعات، فضلاً عن تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية للجهاز الإدارى.

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات لتأهيل الكوادر العلمية ورعاية المبتكرين والمخترعين، لتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الصناعية، والذي يرتكز على أن التعليم والبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وِفق رؤية مصر 2023، وخطة الدولة لخلق مسار للتعليم التكنولوجي مواز لمسار التعليم التقليدي بالجامعات المصرية على أن يساعد التعليم بشكل كبير في التحول الإجتماعي، وإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية لتخريج خريجين يكونوا قادرين على تلبية سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ونظمت جامعة سمنود زيارات علمية ميدانية لطلابها إلى شركة مصر للغزل والنسيج، شركة ملامح للملابس الجاهزة، وشركة مضارب الغربية، كما استقبلت جامعة سمنود التكنولوجية العديد من المدارس بهدف التعرف على إحدى المشروعات القومية الجديدة للدولة، وذلك في ضوء حِرص الجامعة علي التعاون المُجتمعي.

وفي إطار التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية التي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت جامعة سمنود بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة وجامعة طنطا لتبادل الخبرات ما يعود بالنفع على الموظفين والطلاب.

ويذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة. وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي- تكنولوجيا الملابس الجاهزة).