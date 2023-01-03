انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل جامعة سمنود التكنولوجية

فريق المحافظات

تفقد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاولي، وذلك بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمئن رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، على سير الامتحانات، وحرص على الاستماع إلى بعض الطلاب ومعرفة آرائهم حول الامتحانات ومدي صعوبتها وتأكد من أن الامتحانات في متناول الطالب المتوسط، وعدم وجود أي معوقات أو مشاكل، إلى جانب أن الامتحانات تغطي كافة محتويات المقررات.

وأكد دويدار، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات بالجامعة والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والهدوء والرعاية للطلاب وخاصة الرعاية الصحية، موضحاً أنه تم توفير 3 أطباء لمتابعة حالات الطلاب والتعامل السريع اذا لزم الأمر خلال فترة الامتحانات، مشيدا بحسن سير الامتحانات وحسن التنظيم من كافة أطراف المنظومة التعليمية بالجامعة.

كما تفقد "دويدار" غرف الكنترولات للتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة والداعمة لأعمال الكنترولات، والوقوف على كافة العوامل التي تساعد على أداء أعماله بصورة جيدة.

يذكر أن طلاب الدفعة الأولى بمختلف اقسام الكلية قد أدوا الإمتحانات اليوم داخل 7 لجان على مستوي جامعة سمنود، وأن هذا العام هو أول عام دراسي بجامعة سمنود التكنولوجية، وتضم الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها ثلاثة برامج تعليمية، برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بإجمالي عدد 400 طالب في كل البرامج.