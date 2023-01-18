اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

توافد عدد من القيادات الأمنية على عزاء وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى

الأربعاء، 18 يناير 2023 06:13 م
توافد عدد من القيادات الأمنية على عزاء وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى اللواء منصور العيسوى
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية على قاعة العزاء فى وفاة اللوء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة فى القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، ومن بينهم أقارب أسرة العيسوي، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان في استقبالهم أسرة الراحل وزير الداخلية الأسبق.
 
وشيعت أمس الثلاثاء، الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور عدد كبير من القيادات الأمنية، وكان على رأس الحضور كلا من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق،  واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف  الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ومدير أمن القاهرة الأسبق. 
 
وانتقل الجثمان بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه إلى مقابر الأسرة بالإمام الشافعى بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحددت الأسرة موعد ومكان العزاء، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

منصور العيسوى

اللواء منصور العيسوى

وفاه منصور العيسوى

عزاء اللواء منصور العيسوى

العيسوى

مسجد الشرطه



الموضوعات المتعلقة

عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بالقاهرة الجديدة.. اليوم

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:25 ص

الكلام فى التريند.. تعليق مؤثر لنجل كريمة مختار عن احتفال جوجل بمولدها.. تشييع جنازة اللواء منصور العيسوى.. زيزو لجماهير الزمالك: عمرى ما عرفت أهرب ولا أستخبى.. وليفربول يلتقى وولفرهامبتون الليلة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:00 م

الشرطة تودع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بجنازة مهيبة.. اللواء مجدى عبد الغفار يتقدم الجنازة.. ومدير أمن القاهرة ومحافظى القاهرة والجيزة أبرز الحضور.. والأسرة تعلن: العزاء غدا بمسجد الشرطة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة