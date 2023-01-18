تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيهاالأربعاء، 18 يناير 2023 03:44 م
الرئيس السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء: رفع سعر إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهاالأربعاء، 18 يناير 2023 03:32 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة