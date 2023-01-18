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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:44 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها الرئيس السيسي
كتبت هند مختار

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بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.


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