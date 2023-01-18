تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها

كتبت هند مختار

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.