تموين بورسعيد يضبط مسئول إنتاج يزور تاريخ الصلاحية بمصنع عصائر

بورسعيد - محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات بالمصانع الغذائية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشن رجال الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وعضوية كل من حسن عبد الله ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والعميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين .

وأسفرت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 1/2 طن من أكياس عصائر البودرة قام المسئول عن الإنتاج بالمصنع بشطب تواريخ الإنتاج القديمة ووضع تواريخ جديدة، وذلك لطرحها بالأسواق على أنها صالحة للاستهلاك بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والتربح بدون وجه حق.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .