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المديريات تحدد ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:18 ص
المديريات تحدد ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث وجهت مديرية الجيزة التعليمية بضرورة عمل لوحات لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم وتعليقها فى مكان ظاهر بمقر اللجنة، كما أنه يسمح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء في الإجابة
 
ونبهت على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يتأكد من أنها خاصة بالأسئلة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر وأن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة والبيانات وعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان وعدم شطب الإجابات وطمسها بطريقه تجعلها من الملاحظات المميزة 
 
وشددت على الطلاب بعدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة وعدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة وعدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان وعدم السماح بدخول كاميرات.
 
وأكدت أنه في حالة  حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات فى الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان.
 
 

التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

اخبار مصر

امتحانات الفصل الدراسي الأول



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