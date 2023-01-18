تضامن الأقصر تشرف على تنفيذ 5279 مشروع تمكين اقتصادى لدعم الأهالى.. صور

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى تحت قيادة محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على تنفيذ عدد 5279 مشروعا تنمويا متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى وذلك من بداية عملها وحتى الأن، وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

ويقول محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن كل هذه الجهود تأتى متوافقة مع ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأقصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى الاقصر، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة الأقصر (5,279) مشروعا تنمويا متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى وذلك من بداية عملها وحتى الآن. وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعى ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، موضحا أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة (الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا)، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأضاف شعبان، أن الجمعية تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين فى أقصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق، حيث أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.