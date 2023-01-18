قافلة طبية بـ4 قرى بالغربية تفحص المرضى غير القادرين بالمستشفى الجامعى بطنطا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على عدد 68 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كفر سبطاس وعزبة المنسى مركز طنطا، وقريه ميت المخلص مركز زفتى، وقرية كفر المحروقى مركز كفر الزيات فى محافظه الغربيه، بتكلفة إجمالية تراوحت 9 آلاف و780جنيها.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بطنطا وتضمن الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى، والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.