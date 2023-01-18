إصابة 8 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 8 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين سحجات وكسور وجروح وكدمات، وذلك نتيحى وقوع حادث تصادم سيارتين، علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أمام البنك الزراعى بأبوصوير دائرة مركز ابو صوير بالإسماعيلية.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام البنك الزراعى بأبوصوير دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.