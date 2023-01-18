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تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لجلسة 18 مارس

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:35 م
تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لجلسة 18 مارس المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 18 مارس لمرافعة الدفاع.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

 

 


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