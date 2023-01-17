وذكرت بوابة المعلومات الروسية القانونية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن المنتدى سيعقد هذا العام يومي 18 و19 مايو القادم في مدينة قازان الروسية.

وأكد المرسوم ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية من خلال، عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي في مدينة قازان سنويا، وتشكيل لجنة تنظيمية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي سنويا.

وأشار المرسوم إلى أنه تم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، رئيسا للجنة المنظمة للمنتدى.