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بدء جلسة نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية"

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:08 ص
بدء جلسة نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، نظر محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبـو العلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نبيل.

 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

 

 


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