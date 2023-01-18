المشدد 10 سنوات غيابيا لزوج عذب زوجته بسبب شريحة هاتف محمول بالغربية

ترجع الواقعة باستقبال المستشفي سيدة مصابة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة وتم تقديم الرعاية اللازمة لها بالمستشفي.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص وبإجراء التحريات تبين احتجاز زوج المجني عليها لها داخل غرفة بشقة الزوجية وتوثيقها والتعدي عليها لساعات طويلة، بسبب فقده لشريحة محمول، وعدم علمها بمكانها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث توصلت التحقيقات إلي قيام المتهم بتعذيب المجني عليها لساعات طويلة بسبب شريحة المحمول، وبعد ساعات من حفل التعذيب قالت له المجني عليها إن الشريحة موجودة بالبلكونة، وما أن تركها المتهم لإحضارها أسرعت نحو البلكونة وقفزت من الطابق الرابع، وحدثت لها إصابات متفرقة.

وأحالت النيابة العامة المتهم الهارب للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاحتجاز والتعذيب وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا.