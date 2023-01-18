المستشفيات الجامعية بأسوان تستقبل يوميا 1000 حالة بالعيادات الخارجية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية ب المستشفيات الجامعية ؛ بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن لدينا 120 مستشفى جامعيًّا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان الدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين، بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه أُجري في النصف الأول من العام الماضي ما يقرب من 11500 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، فيما تردد 194 ألف حالة على العيادات الخارجية والاستقبال، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الأسرة 750 سريرًا، وعدد المترددين يوميًّا على العيادات الخارجية 1000 ألف حالة، وقسم الاستقبال 1400 حالة.

وأشار رئيس الجامعة إلى حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها افتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعى)، كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و 120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة، مشيرًا إلى أنه جار العمل علي قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 29 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء منذ ثلاثة أشهر من محطة أكسجين مركزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري.

ومن جانبه، أشار د. محمد ذكي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء.

وأضاف ذكي أنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 120 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.

وفي إطار اهتمام جامعة أسوان بالبعد الإفريقي، ودعم دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، أشار د.أشرف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن الجامعة أرسلت عددًا من القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية، من بينها دولة تنزانيا وجيبوتي، وذلك في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، الرمد، الأنف، الأذن، الحنجرة، التخدير)، لافتًا إلى أنه على المستوى المحلي، وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم إرسال قوافل طبية إلى قرى ومراكز محافظة أسوان المختلفة (مركز كوم أمبو، ومركز إدفو، مركر نصر النوبة، منطقة الشيخ هارون، السيل، كيما، حلايب وشلاتين)، بمعدل قافلة طبية كل شهر، بإجمالي 12 قافلة طبية سنويًّا في مختلف التخصصات.