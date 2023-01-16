اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 07:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خدمات بـ16مستشفى ومعهدا..مليار و300 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العينى

الإثنين، 16 يناير 2023 06:00 ص
خدمات بـ16مستشفى ومعهدا..مليار و300 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العينى الدكتور محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير مقدم للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور منال المصرى عميدة كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حول جهود مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية، أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.
 
وتقدم مستشفيات جامعة القاهرة خدماتها العلاجية من خلال 16 مستشفى ومعهدا ومركزا داخل قصر العينى بسعة 3 آلاف و692 سريرا. 
 
وأكد التقرير، على أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.
 
وكان قال الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ثابت ثابت أول مستشفى جامعى فى محافظة الجيزة خلال عام، موضحا أن المستشفى يغطى محافظة الجيزة وبالأخص منطقة الهرم وفيصل، وسيكون مستشفى يدعم افتتاح المتحف الكبير، موضحا أن قوام المستشفى 250 سريرا منها حوالى 30 سريرا رعاية مركزة وحوالى 15 سريرا غسيل، بالإضافة إلى غرف عمليات ووحدات للمناظير وقسطرة القلب وقسم للأشعة وعيادة خارجية.
 
وأكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن مشروع مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، مؤكدا أنه يتم إنشاء المستشفى وفقا للأكواد الخاصة بالجودة والتى تم وضعها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى، كما سيكون به وحدة كبيرة للغسيل الكلوى، وغرف عمليات جراحية وغرف إقامة للمرضى، بالإضافة لبنك الدم والمعمل والعيادات الخارجية.

 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

قصر العينى

المستشفيات الجامعية

محمد الخشت



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:40 م

كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تعلن قبول دفعة جديدة بجميع البرامج

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:40 ص

مركز بحوث الرأى العام بجامعة القاهرة يعلن نتائج استطلاع "وسائل الإعلام وCOP 27" الإثنين

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:37 ص

جامعة القاهرة تفتتح أول مستشفى جامعى بالجيزة خلال عام بسعة 250 سريرا

الأربعاء، 11 يناير 2023 04:30 ص

صور.. استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة

الإثنين، 09 يناير 2023 06:24 م

المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة: افتتاح مستشفى "ثابت ثابت" أول مستشفى جامعى بالجيزة خلال عام.. إطلاق تنفيذ مشروع تطوير قصر العينى بالتعاون مع السعودية.. الهدف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

الإثنين، 09 يناير 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة