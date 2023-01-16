خدمات بـ16مستشفى ومعهدا..مليار و300 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العينى

كتب محمد صبحى

كشف تقرير مقدم للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور منال المصرى عميدة كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حول جهود مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية، أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.

وتقدم مستشفيات جامعة القاهرة خدماتها العلاجية من خلال 16 مستشفى ومعهدا ومركزا داخل قصر العينى بسعة 3 آلاف و692 سريرا.

وأكد التقرير، على أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

وكان قال الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ثابت ثابت أول مستشفى جامعى فى محافظة الجيزة خلال عام، موضحا أن المستشفى يغطى محافظة الجيزة وبالأخص منطقة الهرم وفيصل، وسيكون مستشفى يدعم افتتاح المتحف الكبير، موضحا أن قوام المستشفى 250 سريرا منها حوالى 30 سريرا رعاية مركزة وحوالى 15 سريرا غسيل، بالإضافة إلى غرف عمليات ووحدات للمناظير وقسطرة القلب وقسم للأشعة وعيادة خارجية.