اللجنة العليا للمصالحات بأزهر الإسكندرية تنجح فى إنهاء خصومة بين عائلتين

الإسكندرية أسماء على بدر

أنهت اللجنة العليا للمصالحات بأزهر الإسكندرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية رئيس اللجنة العليا للمصالحات، خصومة ثأرية بين عائلتين فى أحد القرى بالمحافظة ومن منطلق الدور المجتمعى للأزهر الشريف.

وقال بيان المنطقة الأزهرية اليوم "انه بسبب النزاع بين عائلتين تسبب فى وفاه احد الأشخاص وبناء عليه فقد تم العفو التام من قبل الطرف الثانى عن الطرف الأول ابتغاء رضا الله تعالى ورسوله الكريم حيث حثنا ديننا الحنيف على نشر قيم العفو والتسامح بين الناس ودلت النصوص القرآنية على ذلك ".

يذكر أن تمت جلسة الصلح بحضور الشيخ خميس محمد (رئيس اللجنة)، الشيخ إبراهيم الجمل (أمين اللجنة)،الشيخ محمود إبراهيم طه ( عضو)،الشيخ أحمد محمد سعد (عضو)،الشيخ عادل فتحى السيد ( عضو)،الشيخ كرم محمود هاشم ( عضو).

فى سياق آخر نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرضآ يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة ( أنا الراقى بأخلاقي).

وقال رئيس الإدارة المركزية لأزهر الإسكندرية أن المبادرة حققت نجاح كبير وتهدف إلى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحة ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال( وإنك لعلى خلق عظيم).

وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الإسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والاخلاقية وتضع منطقة الإسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.

يذكر أن المبادرة دشنها الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب حفظة الله ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتعليم جميع الطلبة والطالبات الأخلاق الحميدة.