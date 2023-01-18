القبض على سائق صدم شخصا وتسبب فى وفاته بمدينة نصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط سائق سيارة نقل بالقاهرة، صدم شخصا محدثاً إصابته ووفاته، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى "مجهول الهوية" مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.