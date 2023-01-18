"الطاقة الشمسية" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "بنبانير" فى أسوان.. صور

شهدت محافظة أسوان، اليوم، حفل ختام الدفعة الأولى لمشروع حاضنة ريادة الأعمال ( بنبانير) والذى تنفذه جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، لتخريج 10 مشروعات لريادة الأعمال، بتمويل يصل إلى مليون جنيها.

حضر فاعليات الختام، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد الشرقاوى، المدير الإقليمى لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وسطوحى مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، والإعلامى شريف مدكور، ونخبة من قيادات المجتمع المدنى والتضامن الاجتماعى بأسوان.

وفى كلمته خلال الحفل أكد أحمد الشرقاوى، المدير الأقليمى لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة باعتباره بيت خبرة يسعى إلى تقديم الدعم الفنى وتطوير حاضنات الأعمال وخاصة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، بما يساهم فى خدمة ودعم الاقتصاد القومى من خلال المشروعات الصغيرة والحرفية، لتوفير المزيد من فرص العمل، معلقًا: "شاركنا جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان فى تقديم الدعم الفنى لرعاية وتطوير 10 مشروعات لريادة الأعمال".

من جانبه، أوضح الإعلامى شريف مدكور، أن دعم الرئيس السيسى واهتمامه بدفع جهود المجتمع المدنى فى خدمة قضية التنمية، لذا تم إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، مستعرضًا مع المشاركين آليات وطرق اقتحام مجالات ريادة الأعمال، وحث فى هذا الإطار رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الحرفية، إلى الابتكار فى تجويد الصناعات والمشروعات الخاصة بهم بما يحقق القيمة المضافة والمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.

وفى سياق، أكد المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، استمرار جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية فى دورها الرائد نحو دعم وتنمية المجتمع المحلى على مستوى التعليم، والتمكين الإقتصادى، والمجالات التنموية المختلفة، بجانب القطاع الصحى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة، لدعم القرى والمناطق المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان غرب النيل بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم، وذلك بما يحقق حياة كريمة لابناء هذه المناطق والقرى المحيطة.

وتابع حسام سلطان مدير جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان، أن مشروع حاضنة ريادة الأعمال الذى نفذته الجمعية شمل دعم 10مشروعات وقع عليهم الإختيار داخل قرى بنبان بتمويل يصل إلى مليون جنية، حيث تم تقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لأصحاب هذه المشروعات بغرض تحقيق القيمة المضافة بما يحقق مفهوم الاستدامة لهذه المشروعات الناشئة.

وقال، أن هذه المشروعات شملت مشروعات فى مجال الأعمال الحرفية المرتبطة بالنخيل، وصناعة أقفاص الفاكهة والخضر، واستحداث طرق مبتكره لإنتاج البلح بأشكال مختلفة، وصناعة دبس البلح ومنتجات البلح، بجانب مشروع لإعادة استخدام مشغولات أشجار النخيل فى إنتاج الشنط والخوص والمشغولات الحرفية، وأطباق الزينة والسجاد والزينات اليدوية، ومشروع ثمار البلح وزراعة النواة لإنتاج شتلات النخيل وغيرها.

وأضافت مروه البنا، المستشار الإعلامى لجمعية مستثمرى الطاقة ببنبان، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج ومشروع ريادة الأعمال "بنبانير" يعد استكمال لثمار جهود الجمعية للتمكين الاقتصادى والمجتمعى لأهالى منطقة بنبان غرب النيل بأسوان، مؤكدةً أن مشاركة الإعلامى الشهير شريف مدكور فى الحفل الختامى، ساهم فى إلقاءه الضوء على النماذج الناجحة فى مجالات ريادة الأعمال فى مصر والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وفى نهاية الحفل الختامى تم تكريم أصحاب المشروعات الفائزة ضمن مشروع حاضنة ريادة الأعمال "بنبانير" وتم منحهم شهادات التقدير وشيكات تمويل دعم المشروعات المنفذة.