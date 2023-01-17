محافظ أسوان يتابع جهود مصر الخير فى تلبية احتياجات الأسر

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، جهود مؤسسة مصر الخير في تلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب المتفوقين بكليات جامعتى الأزهر وأسوان من خلال دفع المصروفات لـ 215 طالبا وطالبة.

جاء ذلك أثناء عرض الأعمال الخيرية التي قامت بها مؤسسة مصر الخير بواسطة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة على محافظ أسوان، والذى أشاد بما تقوم به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف والذى ساهم فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة فى المناطق الريفية والشعبية.

وأكد محافظ أسوان، على أهمية الدور المجتمعى والتنموى لتكاتف هذه المؤسسات فى مساندة الجهود الحكومية من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والمعيشية والإقتصادية للمواطنين، والحالات التى تحتاج إلى تدخلات وإعانات عاجلة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى، أنه تم إستعراض حزمة من التدخلات المجتمعية والإنسانية منها بدء العمل من المقاولين والشركات المنفذة لإعادة تأهيل 103منزل ضمن مشروع "سترة 6" بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه ولمدة 3 أشهر داخل قرى الشطب، ونجع ونس بمركز دراو، بجانب قرية المنشية بمركز كوم أمبو، وبالإضافة إلى قرية الطوناب بمركز إدفو.

كما لفت إلى أن ذلك يتوازى مع تقديم هدية الدولة لطلاب المدارس بتوزيع الشنط المدرسية ضمن توزيع شنط مدرسية على 1622 طالبا وطالبة بـ 56 مدرسة مجتمعية تشمل مستلزمات عالية الجودة وتكفى استخدام العام الدراسى بالكامل.