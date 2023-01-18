"الصحة" تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال وطرق علاجه.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب قصر القامة عند الأطفال والتى تمثلت نقص المغذيات الدقيقة وهى المعادن الأساسية " اليود، الحديد، الزنك" بخلاف الفيتامينات كفيتامين أ، وحض الفوليك.

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، وطالبت المدراس بضرورة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

كما طالبت أيضا بضرورة وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يتم تحويل الأطفال المصابين بالأنيميا أو السمنة أو التقزم إلى عيادات التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات اللازمة، كما تقوم الوزارة بصرف العلاج بالمجان.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم تسليم الطلاب «كارت متابعة»، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان عليهم من خلال 250 عيادة تأمين صحي.