السيطرة على حريق فى شقة بالإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية فى السيطرة على حريق فى شقة بمساكن الإحلال عمارة 2 الدور الرابع دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون إصابات.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاداه ورود بلاغ حريق بشقة بمساكن الإحلال بالعمارة رقم 2 الدور الرابع دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

ورجحت المعاينة الأولية للشقة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بانتقال فريق الإغاثة للتضامن الاجتماعى إلى الموقع، وتبين أن صاحب الشقة يدعى أحمد شريف مبارك ويتقاضى معاش تكافل، وجارى تقديم الدعم له، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.