السيرة الذاتية لـ عدلى أبوعقيل السكرتير العام الجديد لمحافظة أسيوط

سوهاج - محمود مقبول

اعتمد وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم .

و"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية السيرة الذاتية لـ عدلى مصلح أبوعقيل السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة أسيوط والذى كان يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

حصل عدلى محمد محمد مصلح أبوعقيل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية من جامعة عين شمس عام 2000 وشغل العديد من الوظائف القيادية منها رئيس قسم المتابعة بمركز جهينة، وعمل بالتفتيش المالى والإدارى بنفس المركز، وعمل رئيس قسم العلاقات العامة، بمركز جهين 2008، ثم سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهين من 2013 حتى 2015، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام من 2015 وحتى 2016، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا من 2016 حتى 2017، ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من 2017 حتى 2018، ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه من 2018 حتى 2019، ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما من 2019 وحتى 2020، ثم رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سوهاج إلى أن صدر قرار وزير التنمية المحلية اليوم بتعينه السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط.