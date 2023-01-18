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السجن 5 سنوات لمعلم بتهمة الشروع فى قتل زوجته بقنا

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:52 م
السجن 5 سنوات لمعلم بتهمة الشروع فى قتل زوجته بقنا محكمة جنايات نجع حمادى- أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، معلم لغة عربية، بالسجن 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل زوجته، بسبب خلافات زوجية.

 تعود أحداث القضية إلى 15 ديسمبر 2020، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.ع.م،34 عاما، معلم لغة عربية، ومقيم الديبات بقرية السمطا في دشنا، بتهمة الشروع في قتل زوجته دعاء.ع.م، عمدا،  بسبب خلافات زوجية بينهما،  مستخدما يد هون حديدية.

 تم إحالة القضية التي حملت رقم 11058 لسنة 2020 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 2888 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 5  سنوات.



 

 

 

 

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