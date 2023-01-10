السجن المشدد 3 لسنوات لتاجر بتهمة حيازة فرد خرطوش فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، تاجر بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة فرد خرطوش وطلقات نارية بمركز أبوتشت شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 2 ديسمبر 2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم إسلام.ح.ع، 25 عاما، تاجر، مقيم العضاضية بمركز أبوتشت، تهمة حيازة فرد خرطوش وطلقة نارية، وتم إحالة القضية التى حملت رقم 13956 لسنة 2021 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3761 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.



وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 15 سنة، بتهمة الشروع فى قتل آخر، فى بلاد المال بمركز أبو تشت شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 29 ابريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.، 21 عاما، عامل، مقيم بلاد المال فى أبوتشت، تهمة الشروع فى قتل محمد.أ، مقيم جرجا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية بينهما.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 13531 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 2313 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.