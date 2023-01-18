الزراعة تبدأ اليوم تسليم 60 ألف دجاجة بياض فى العامرية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية ب وزارة الزراعة ، أنه سيتم بداية من اليوم الأربعاء، وحتى الأسبوع المقبل تسليم الدجاج البياض للحاجزين، مشيرًا إلى أنه تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف خلال الدورة الحالية.

وأضاف قاسم، أن سعر الدجاجة 120 جنيهًا يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر، تشجيعًا للممول الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب .

يشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 7 أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة و سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن، ويخدم المنطقة المحيطة به.