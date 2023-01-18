الرئيس العراقى يدعو لإقرار قانون النفط والغز وحل القضايا العالقة مع أربيل

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أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز، وحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وفقا للدستور والقانون.



وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء أن رشيد التقي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث استعرضا آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق.



وشدد الرئيس العراقي على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعا، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين.

ومن جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية، ووجوب التوصل إلى تفاهمات تعزز الوحدة بين العراقيين، بما يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة.

وفى سياق أخر، أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية لبناء شراكات استراتيجية.

وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، أن رشيد التقى في مقر إقامته بدافوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سهيل البنا .

وأضاف الرئيس العراقي أن البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، مؤكدا عزم الحكومة الحالية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.