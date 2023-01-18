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الرئيس السيسى يصل الإمارات للمشاركة فى قمة مصر والأردن ودول الخليج

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:15 ص
الرئيس السيسى يصل الإمارات للمشاركة فى قمة مصر والأردن ودول الخليج الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "قمة أبو ظبي"، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


السيسي

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قمة مصر والأردن ودول الخليج

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