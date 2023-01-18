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الرئاسة الأوكرانية: الحوار مع روسيا يجب أن يقوم على مبادئ معينة

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:00 ص
الرئاسة الأوكرانية: الحوار مع روسيا يجب أن يقوم على مبادئ معينة حرب اوكرانيا
كتب أحمد علوى

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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، أن كييف لا ترفض الحوار مع روسيا، إذا كان يستند إلى المبادئ العامة للقانون الدولي.

وقال نيكيفوروف حوار مع صحيفة "الحقائق": "أوكرانيا لا ترفض المفاوضات. لكنها تقول إن هذه المفاوضات يجب أن تستند إلى عدد معين من المبادئ".

وأشار إلى أن الحديث يدور حول مبادئ عامة، مثل احترام ميثاق الأمم المتحدة، ووحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وسيادة القانون.

وأشار أليكسي بولشوك، رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، في وقت سابق إلى أنه منذ أن أوقفت كييف عملية المفاوضات، "تغير الوضع بشكل كبير، وانضمت مناطق جديدة إلى روسيا".

وأضاف: "بناء على ذلك، مع احتمال استئناف مسار المفاوضات، ينبغي أخذ الحقائق الجديدة بعين الاعتبار". وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات أبدا.

 

 


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