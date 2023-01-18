الداخلية تكشف غموض 4 قضايا سرقة وتضبط المتهمين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ من أحد المواطنين مقيم دائرة قسم شرطة مطروح بأنه حال تواجد السيارة قيادته "ربع نقل" أمام مسكنه، اكتشف سرقة الإطار الاحتياطى الموجود أسفل صندوق السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة مطروح)، وبحوزتهم مركبة "التروسيكل" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية ملك أحدهم"، وأرشدوا عن الإطار المستولى عليه لدى عميلهم "حسن النية"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمهم بالسرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 2 إطار سيارة "جنط" من سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صاحب ورشة دهان سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله"سئ النية" مقيم بمحافظة الدقهلية أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بمحافظة قنا) وبحوزتها (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية "مجهولين المصدر")، وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الأقصر) بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة قنا، وبحوزتها (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية "مجهولين المصدر")، وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الأقصر) بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى "مجهول الهوية" مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.