وقال الوزير الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن حشد هذا العدد من رجال الشرطة يعد كثيرا ولكن يأمل في أن يكون هذا العدد قادر على الإشراف على المظاهرة وبأفضل وجه ممكن.

وأضاف الوزير "دارمانان" أنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية، يوجد بضعة آلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، يمكن أن يكونوا عنيفين.. مشيرا إلى أنه يجب التميز في المظاهرات بين أولئك الذين يشكلون أغلبية ساحقة والذين يريدون فقط التعبير عن رأي سياسي وأولئك الذين يريدون التخريب.

واستطرد الوزير الفرنسي قائلا إن قيادة الشرطة التقت بجميع النقابات الاثنين الماضي للتباحث معهم حول خط سير التظاهرة وسلامتهم الشخصية والابلاغ عن العناصر التخريبية.. موضحا أنه منذ صباح اليوم الأربعاء، تم وضع العديد من نقاط امنية خاصة في باريس ولكن أيضا في المدن الكبرى الفرنسية.

ومن المقرر أن يتظاهر ما بين 550 الف و 750 الف مواطن فرنسي غدا الخميس، احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لتعديل قانون التقاعد ورفع سنه من 62 إلى 64 عاما حيث سيحتشد من 50 إلى 80 ألفا في العاصمة الفرنسية باريس، كما سينظم 221 نشاطا في جميع أنحاء فرنسا مع مسيرات في مدن "مرسيليا" و"ليون" و"تولوز" و"ليل" و"نانت".