رئيسة وزراء فرنسا تعلن طرح إصلاح نظام التقاعد فى 23 يناير أمام مجلس الحكومة

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والذي تم الإعلان عنه مبدئيا في 12 ديسمبر الماضي ثم تم تأجيله إلى 10 يناير الجاري، سيقدم في 23 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تستقبل رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" الشركاء الاجتماعيين في البلاد اليوم الثلاثاء (3 يناير الجاري) وغدا الأربعاء (4 يناير الجاري) وذلك قبل أيام قليلة من تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد حيث أن هذا اللقاء سيمسح بمواصلة الحوار الذي بدأ في 5 أكتوبر الماضي في إطار الدورات التشاورية الثلاث وإنهاء مشروع الإصلاح.

وكان الرئيس ماكرون قد تعهد في 25 سبتمبر الماضي برفع سن التقاعد بعدما كان قد تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا حيث كلف حكومته رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام الجاري.

يذكر أنه مع ازدياد العجز وبلوغ الدين العام مستويات تاريخية، يعتبر الرئيس ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين وظائف لمزيد من الأشخاص هما الطريقتان الوحيدتان التي يمكن للدولة عبرهما أن تزيد إيراداتها بدون زيادة الضرائب.