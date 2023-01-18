وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فى بيان صحفي، إن مصر تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا جراء حادث تحطم الطائرة المروحية الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن مروحية كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، تحطّمت قرب العاصمة (كييف) خلال توجهها إلى الجبهة مما أسفر عن مصرع من كانوا على متن الطائرة.