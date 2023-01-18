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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية بتجنيس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:03 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية بتجنيس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2545 لسنة 2022، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1551 لسنة 2022، برد الجنسية المصرية لـ11 شخصا.

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