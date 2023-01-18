التموين: لدينا 400 ألف طن فائض بالأرز.. وصوامع القمح توفر 5 مليارات دولار سنويا

إبراهيم حسان

أشاد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بإنشاء مصر صوامع تخزين القمح، مؤكدًا أنها ساهمت في توفير 5 مليارات دولار سنويًا.

وقال عشماوي، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، إن المزارع سيُحقّق أرباحًا بعد زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1250 جنيهًا، لافتًا إلى أن مصر تستهلك 2.4 مليون طن زيوت سنويًا، منها 3% فقط إنتاج محلي.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن الزراعات الزيتية تُحقّق 3% من الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السُكر يكفي لمدة 3.3 شهر، ولدينا فائض من الأرز قدره 400 ألف طن والبعض يتاجر به في مضاربات والجنيه كان يُحقق معهم مكسب 3 جنيهات.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الدولة تعمل على توفير الأرز بكميات كبيرة؛ لمنع ارتفاع سعره، لافتًا إلى ضرورة وجود أولويات في استيراد السلع من الخارج، ومصر أكبر دولة تقوم بتصدير الموالح، حيث أصبح لدينا 80 سوقًا دوليًا لتصدير الحاصلات المصرية؛ بعد أن كانوا 25 سوقًا فقط.

وأكد عشماوي، أن معارض أهلاً رمضان تعمل بكفاءة كبيرة، ولم نتلق أي شكاوى بشأنها، ولا مانع من توفير المواطن احتياطي استراتيجي من السلع في منزله.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن حجم إنفاق المصريين على الطعام في شهر رمضان 100 مليار جنيه؛ كما أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يتراوح من 10 إلى 12 مليار جنيه شهريًا، مؤكدًا أن حجم التجارة الداخلية يصل إلى 2.3 تريليون جنيه؛ وتمثل 22% من الناتج المحلي.