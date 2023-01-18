"التموين": صرف دعم استثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع مقررات تموين شهر يناير الجاري، وأن تكلفة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

على جانب اخر أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في الميادين العامة والقرى بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض " أهلا رمضان " في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكل المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تستمر لنهاية شهر رمضان.