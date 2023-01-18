محافظ الدقهلية يقرر إحالة 62 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة.. صور

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن ، اسفرت عن تحرير 62 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن تمى الأمديد، دكرنس، شربين، ميت غمر، نبروه ، طلخا، ميت سلسيل، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 34 محضر نقص وزن ، 11محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 92 شيكارة، 6 محاضر غير مطابق للمواصفات، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 2 محضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 35 محضرعدم توريد أرز شعير للمزراعين، 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار، 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 7 محاضر عدم وجود فواتير، 1 محضر عدم تدوين أسعار على العبوات، 1 محضر عدم وجود سجل صناعي، 1 محضر عدم وجود سجل تجاري ، وتم التحفظ على 119 طن أرز شعير، 5 طن ملح طعام، 4 طن حبوب بلاسيتك و2.5 طن اسمدة زراعيةو1.5 طن ذرة مجروش و50 بالته عصير و50 كرتونه بسكويت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء وذلك في كل من مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة المستشار هشام ابو المكارم رئيس المدينة، وفي مركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة وذلك للمرور علي الاسواق والمحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع للتاكد من توافر السلع ووضع الاسعار عليها والتاكد من صلاحية السلع للاستهلاك الادمي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية ،على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.