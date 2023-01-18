وقال الجنرال رايدر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن عدد العسكريين الأوكرانيين القادمين إلى قاعدة "فورت ستيل"، يمثل العدد المطلوب لتشغيل بطارية واحدة وسوف يركز تدريب القوات الأوكرانية على تعلم تشغيل وصيانة منظومة صورايخ "باتريوت" أيضا.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت،

وتجري الولايات المتحدة في قاعدة "فورت سيل" التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.